«Сил ей»: Агата Муцениеце обвинила мужа Алсу в измене

Актриса Агата Муцениеце назвала Яна Абрамова изменщиком и поддержала Алсу. Об этом сообщает Telegram-канал ROCKET MAG.

В беседе с журналистами Агата Муцениеце и Иван Чуйков поддержали Алсу из-за развода с Абрамовым. Поговаривают, пара рассталась из-за измены Яна с Анастасией Решетовой. Агата отметила, что не знает подробностей конфликта, но при этом обвинила Абрамова в неверности. Она пожелала певице сил. Актриса не понаслышке знает, что развод — «тяжелый процесс».

«Я знаю, что он изменщик. Сил ей. Я знаю, что это — тяжелый процесс, развод — это непросто. Тем более они столько лет вместе. У нее сейчас начало новой жизни», — высказалась Агата.

Также Агата и Иван исполнили на камеру «Зимний сон» в знак поддержки Алсу.

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