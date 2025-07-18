«С адреса его дома поступали звонки»: новые подробности о смерти режиссера Юрия Кары

Режиссер Юрий Кара на отдыхе в Ялте дважды за последнюю неделю вызывал скорую помощь с жалобами на боли в сердце, но отказывался от госпитализации. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

«С адреса его дома поступали звонки, наши фельдшеры оперативно выезжали на место и оказывали помощь, предлагали госпитализировать, но он не соглашался», - сообщил чиновник в беседе в Kp.ru.

В итоге вечером 16 июля у режиссера случился сердечный приступ. Рядом ним в этот момент находился друг, организатор кинофестиваля «Святой Владимир» Майк Львовски. По данным издания, он не стал вызывать скорую помощь, а решил сам везти Кару в больницу.

Медики боролись за жизнь режиссера, но его сердце остановилось 17 июля.

«Нужно понимать, что диагноз сложный. Иногда даже самые профессиональные врачи могут быть бессильны», - заключил министр.

Ранее Майк Львовски рассказал подробности смерти Юрия Кары. По его словам, в последнее время его состояние ухудшилось из-за сильной жары, режиссер часто жаловался на давление и сердце.