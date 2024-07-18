Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сообщила, что стала крестной мамой

Напомним, что Гарик и Катерина сыграли свадьбу в июне 2024 года. По словам юмориста, для возлюбленной предложение руки и сердца стало неожиданностью.

Ранее новая жена Гарика Харламова снялась в откровенной сцене с Никитой Кологривым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летний телеведущий Юрий Николаев вышел в свет с женой в Москве. В столице состоялась премьера фильма «Водитель-олигарх».