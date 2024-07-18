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Опубликовано 18 июля 2024, 09:56
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Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сообщила, что стала крестной мамой

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сообщила, что стала крестной мамой

© Starface.ru

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сообщила, что стала крестной мамой. Ковальчук показала кадры крещения в соцсети.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук не раз говорили, что хотят стать родителями. На днях актриса сообщила, что примерила на себя роль мамы, правда, пока крестной. Она поделилась снимками из храма с крестниками.

«Стала крестной мамой двух чудесных мальчишек», — высказалась знаменитость.

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сообщила, что стала крестной мамой

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что Гарик и Катерина сыграли свадьбу в июне 2024 года. По словам юмориста, для возлюбленной предложение руки и сердца стало неожиданностью.

Ранее новая жена Гарика Харламова снялась в откровенной сцене с Никитой Кологривым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летний телеведущий Юрий Николаев вышел в свет с женой в Москве. В столице состоялась премьера фильма «Водитель-олигарх».

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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