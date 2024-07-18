75-летний телеведущий Юрий Николаев вышел в свет с женой в Москве. Об этом сообщает The Voice.

17 июля в Москве состоялась премьера фильма «Водитель-олигарх». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Юрий Николаев. Примечательно, что телеведущий появился на красной дорожке не один, а вместе с супругой Элеонорой, с которой состоит в браке почти 50 лет. Пара находилась в хорошем настроении и охотно позировала фотографам.

Для выхода в свет телеведущий выбрал классический образ. Он надел черный костюм и белую рубашку. А его супруга отдала предпочтение платью с цветочным принтом. Элеонора дополнила образ жемчужным ожерельем.

Напомним, что в начале карьеры Юрий страдал от алкоголизма. Телеведущему удалось победить зависимость. В 2007 году у него выявили рак кишечника.

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