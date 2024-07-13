Неоднократно высмеивал Никиту: новая жена Харламова снялась в откровенной сцене с Кологривым

Комик Гарик Харламов рискует повторить любовную драму из прошлого. Все дело в том, что его жену Катерину Ковальчук поцеловал в кадре Никита Кологривый, передает StarHit.

У резидента Comedy Club была похожая ситуация в жизни. Когда-то таким же образом поступала Кристина Асмус. Она снималась в откровенных сценах с партнерами по фильмам и сериалам.

Это, в свою очередь, дало основание фанатам обвинять Харламова в излишней терпимости. А с Ковальчук усугубляет ситуацию то, что она целуется на камеру с Кологривым.

Поклонники Гарика обеспокоены тем, что молодой актер известен не только ролями в популярных проектах, но и многочисленными романами. Например, не так давно ему приписывали интрижку с Агатой Муцениеце.

Ранее сообщалось, что Харламов и Катерина Ковальчук отправились в свадебное путешествие. Они взяли с собой маму комика.