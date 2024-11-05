Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена
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Супруга шоумена Михаила Галустяна Виктория показала их старшую дочь, которую называют копией отца. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
На фото женщина позировала с 14-летней Эстеллой на диване.
«С моей любимой», - написала супруга звезды.
Предпринимательница, которая развивает свой бренд купальников, состоит в отношениях с комиком больше 20 лет. Галустян признавался, что познакомился с будущей женой 9 мая 2003 года на одной из вечеринок в краснодарском клубе. Виктории тогда было 17 лет, а юмористу 23 года. 7 июля 2007-го влюбленные узаконили свои отношения, у них было две свадьбы: первая прошла в Москве, а вторая — в Армении, где торжество организовали с соблюдением всех традиций.
Супруги воспитывают двоих детей: помимо Эстеллы, они растят 12-летнюю Элину.
Ранее страдавший ожирением Михаил Галустян раскрыл секрет похудения.
Также Михаил Галустян рассказал о работе с Ольгой Бузовой в Колумбии.