Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена

На фото женщина позировала с 14-летней Эстеллой на диване.

«С моей любимой», - написала супруга звезды.

Предпринимательница, которая развивает свой бренд купальников, состоит в отношениях с комиком больше 20 лет. Галустян признавался, что познакомился с будущей женой 9 мая 2003 года на одной из вечеринок в краснодарском клубе. Виктории тогда было 17 лет, а юмористу 23 года. 7 июля 2007-го влюбленные узаконили свои отношения, у них было две свадьбы: первая прошла в Москве, а вторая — в Армении, где торжество организовали с соблюдением всех традиций.

Супруги воспитывают двоих детей: помимо Эстеллы, они растят 12-летнюю Элину.

Ранее страдавший ожирением Михаил Галустян раскрыл секрет похудения.

Также Михаил Галустян рассказал о работе с Ольгой Бузовой в Колумбии.