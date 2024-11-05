НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 ноября 2024, 15:51
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Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена

Жена шоумена Михаила Галустяна выложила фото с и их старшей дочерью.
Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена

© Starface.ru

Супруга шоумена Михаила Галустяна Виктория показала их старшую дочь, которую называют копией отца. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Жена Галустяна показала повзрослевшую дочь, которую называют копией шоумена

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фото женщина позировала с 14-летней Эстеллой на диване.

«С моей любимой», - написала супруга звезды.

Предпринимательница, которая развивает свой бренд купальников, состоит в отношениях с комиком больше 20 лет. Галустян признавался, что познакомился с будущей женой 9 мая 2003 года на одной из вечеринок в краснодарском клубе. Виктории тогда было 17 лет, а юмористу 23 года. 7 июля 2007-го влюбленные узаконили свои отношения, у них было две свадьбы: первая прошла в Москве, а вторая — в Армении, где торжество организовали с соблюдением всех традиций.

Супруги воспитывают двоих детей: помимо Эстеллы, они растят 12-летнюю Элину.

Ранее страдавший ожирением Михаил Галустян раскрыл секрет похудения.

Также Михаил Галустян рассказал о работе с Ольгой Бузовой в Колумбии.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Михаил Галустян
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