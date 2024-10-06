«Харизматичная пандочка»: страдавший ожирением Галустян раскрыл секрет похудения

Появившийся на светском мероприятии актер Михаил Галустян поразил своим внешним видом. Юморист похудел примерно на 14 килограммов. Шоумен рассказал, как ему удалось достичь такого результата.

Бывший участник КВН долго шел к желаемому результату. Артист признался, что ему надоело «прикрывать пузо», хотя одно время он даже гордился своей полнотой.

«Да, я даже получал удовольствие, что такой упитанный, харизматичная пандочка. Потом стало тяжеловато в этом всем, — рассказал 44-летний артист Teleprogramma.pro. — Понял, что радикально худеть не собираюсь. Начал плавно двигаться в правильном направлении».

Врач поставил Галустяну первую степень ожирения. У юмориста проверили уровень глюкозы, поджелудочную, холестерин. Ему прописали лекарства. Тогда артист начал вводить в свою жизнь правильное питание и спорт. Сначала он купил коврик для йоги и просто на нем лежал. Но со временем Михаил стал выполнять упражнения. В этом деле главное — дисциплина, говорит он. В итоге вес звезды начал снижаться.

Артист советует подходить к спорту с дисциплиной и преодолевать лень.

Недавно шоумен рассказал о сложностях съемок в Колумбии и признался, что второй раз отказался бы поехать в эту страну.