«Харизматичная пандочка»: страдавший ожирением Галустян раскрыл секрет похудения
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Появившийся на светском мероприятии актер Михаил Галустян поразил своим внешним видом. Юморист похудел примерно на 14 килограммов. Шоумен рассказал, как ему удалось достичь такого результата.
Бывший участник КВН долго шел к желаемому результату. Артист признался, что ему надоело «прикрывать пузо», хотя одно время он даже гордился своей полнотой.
«Да, я даже получал удовольствие, что такой упитанный, харизматичная пандочка. Потом стало тяжеловато в этом всем, — рассказал 44-летний артист Teleprogramma.pro. — Понял, что радикально худеть не собираюсь. Начал плавно двигаться в правильном направлении».
Врач поставил Галустяну первую степень ожирения. У юмориста проверили уровень глюкозы, поджелудочную, холестерин. Ему прописали лекарства. Тогда артист начал вводить в свою жизнь правильное питание и спорт. Сначала он купил коврик для йоги и просто на нем лежал. Но со временем Михаил стал выполнять упражнения. В этом деле главное — дисциплина, говорит он. В итоге вес звезды начал снижаться.
Артист советует подходить к спорту с дисциплиной и преодолевать лень.
Недавно шоумен рассказал о сложностях съемок в Колумбии и признался, что второй раз отказался бы поехать в эту страну.