«Кое-как держался на ногах»: Михаил Галустян рассказал о работе с Ольгой Бузовой в Колумбии

Юморист Михаил Галустян рассказал о сложностях съемок в Колумбии и признался, что второй раз отказался бы поехать в эту страну. По его словам, адаптироваться к тяжелым условиям смогла только поющая телеведущая Ольга Бузова.

«Если честно, то мне было тяжело. Пожалуй, второй раз я бы точно не поехал. Там было 39 градусов в тени, под палящим солнцем. Иногда нас просили снять солнцезащитные очки и головные уборы. Это было непросто», — разоткровенничался Галустян в интервью Kp.ru.

В качестве примера шоумен привел арабскую баню под названием хаммам, где температура составляет 45 градусов. При этом очень влажный воздух.

«Люди просто теряли сознание на площадке», — поделился Галустян секретами закулисья шоу «Звезды в джунглях».

Юморист при этом похвалил свою соведущую Ольгу Бузову и заверил, что она держалась молодцом. В периоды, когда от жары технику клинило, исполнительница хита «Мало половин» волновалась о макияже.

«Я кое-как держался на ногах, Оля подходила и спрашивала: „Миша, посмотри, у меня тут под носом не вспотело, поправить не нужно?“ А я умираю буквально! Словом, Оля — просто молодец, боевой товарищ… Настоящая машина», — пошутил Галустян.

Ранее Михаил Галустян рассказал, что передвигался по Боготе в бронированном внедорожнике ради безопасности. Но спасал его не автомобиль, а российский флаг.