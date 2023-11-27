Жена Федора Смолова получила от него за рождение дочери машину за 14 млн рублей

Жена Федора Смолова получила от него за рождение дочери автомобиль за 14 млн рублей. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Карины Истоминой.

15 ноября 2023 года супруги впервые стали родителями. В честь этого события футболист порадовал избранницу роскошным подарком. Речь идет про немецкий автомобиль элитной марки. На сегодняшний день стоимость авто составляет 14 млн рублей.

Федор выбрал для супруги машину черного цвета и с красным салоном. В личном блоге Карина трогательно поблагодарила избранника за подарок. «Люблю мужа», — написала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что жена футболиста Смолова Карина Истомина получила в подарок кольцо за полмиллиона рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что юмористка Клара Новикова больше восьми лет не может посетить могилу матери в Киеве.