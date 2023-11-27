Юмористка Клара Новикова больше восьми лет не может посетить могилу матери в Киеве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на архивное интервью знаменитости.

В последние годы Новикова стала реже появляться на публике. По информации источника, причиной этого может стать ее опасная болезнь: 20 лет назад у юмористки выявили рак груди. После проведенной операции знаменитость находится в ремиссии. Однако это — далеко не единственная трудность артистки.

В интервью для шоу «Эмпатия Манучи» Новикова призналась, что не может посетить могилы матери и отца в Киеве больше восьми лет. Причиной этого стал концерт, который она проводила в Крыму. Теперь за могилами ее родителей ухаживает «ближайшая подруга». По словам юмористки, она с трудом переживает сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Новикова уже много лет страдает от одиночества. Это привело к тому, что она начала употреблять алкоголь и разговаривать с собой.

«Я даже иногда не знаю, кому позвонить, чтобы выйти из этого состояния. Боюсь на кого-то свои проблемы перенести», — цитирует Пятый канал архивное интервью Новиковой.

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