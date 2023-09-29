Новоиспеченная жена футболиста Смолова похвасталась кольцом за полмиллиона рублей

Напомним, что бракосочетание спортсмена с моделью стало полной неожиданностью для всех. Федор и Карина расписались в МФЦ и сделали фотосессию прямо на улице. Радостное событие произошло 5 июня. Неизвестно, устраивали ли молодые пышное торжество.

А 21 сентября Истомина объявила о своей беременности. Она поделилась в соцсетях серией фотографий, на которых позировала с округлившимся животом. Девушка не стала говорить, кого они ждут – мальчика или девочку.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany. Зимой 2023 года Устинья Малинина получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Избранником девушки стал сын британских миллионеров. С будущим мужем дочь Александра познакомилась в Лондоне в Королевском колледже музыки. Свадьба состоится в Гонконге.