Новоиспеченная жена футболиста Смолова похвасталась кольцом за полмиллиона рублей
Жена футболиста Смолова Истомина получила в подарок кольцо за полмиллиона рублей.
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Жена футболиста Федора Смолова похвасталась роскошным кольцом за полмиллиона рублей. Модель Карина Истомина показала подарок в личном микроблоге.
Девушка опубликовала в соцсетях снимок своей руки, на одном из пальцев красовалось кольцо BVLGARI. Стоимость аксессуара составляет 500 тысяч рублей. Карина не стала говорить, от кого получила такой щедрый презент. Но поклонники предполагают, что от своего избранника. В интервью Смолов не раз признавался в том, что любит делать дорогие подарки.
Напомним, что бракосочетание спортсмена с моделью стало полной неожиданностью для всех. Федор и Карина расписались в МФЦ и сделали фотосессию прямо на улице. Радостное событие произошло 5 июня. Неизвестно, устраивали ли молодые пышное торжество.
А 21 сентября Истомина объявила о своей беременности. Она поделилась в соцсетях серией фотографий, на которых позировала с округлившимся животом. Девушка не стала говорить, кого они ждут – мальчика или девочку.
Ранее мы писали о том, что 22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany. Зимой 2023 года Устинья Малинина получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Избранником девушки стал сын британских миллионеров. С будущим мужем дочь Александра познакомилась в Лондоне в Королевском колледже музыки. Свадьба состоится в Гонконге.