Жена Эмина Агаларова распродает сумки, очки и обувь из своего гардероба: хочет получить миллионы

Жена певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова распродает вещи из своего гардероба на сумму более чем семь миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По данным источника, избранница исполнителя и бизнесмена избавляется от вещей с помощью интернет-площадки для размещений объявлений. Она предлагает приобрести одежду и аксессуары люксовых брендов: всего 44 позиции. Если на всё найдутся покупатели, то Алена получит семь миллионов 738 тысяч 351 рубль.

Отмечается, что среди предложений есть очень дорогие позиции. К примеру, у Алены есть три сумки известного бренда, стоимостью от 987 тысяч до миллиона 296 тысяч рублей. Кроме того, можно приобрести платья за 136 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что дочь певца Дмитрия Маликова распродает личные вещи на более чем миллион рублей. Стефания Маликова имеет свой бренд одежды, но любит носить вещи люксовых марок. Она часто выгуливает наряды и фотографируется в них. Есть в ее коллекции редкие вещи, от которых она задумала избавиться, но за деньги.

Таким же делом занялась журналистка Ксения Собчак. Журналисты выяснили, что знаменитость, увлекающаяся модой, тоже распродает свой гардероб. Известны цены на вещи звезды.