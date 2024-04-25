Дочь Маликова стала продавать личные вещи из гардероба: миллионный ценник

Дочь певца Дмитрия Маликова распродает личные вещи на более чем миллион рублей. Стефания решила присоединиться к другим звездам, которые прощаются с надоевшей одеждой подобным способом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Звездная наследница имеет свой бренд одежды, но часто носит наряды от мировых кутюрье. Она постоянно меняет образы, хвастаясь огромным количеством одежды. Среди них есть коллекционные и редкие. От некоторых Стефания задумала избавиться, за деньги.

«Звездач» отмечает, что девушка выставила на продажу 23 товара. Если у нее купят все, то наследница сможет получить более миллиона рублей, а точнее – миллион 230 тысяч 838 рублей. Покупатели могут выбрать, что приобрести. К примеру, там есть два самых дорогих лота – костюм и кожаная куртка по 126 тысяч рублей.

До нее свой гардероб распродавала журналистка Ксения Собчак. Тот же «Звездач» сообщал, что знаменитость предлагает вещи на миллион рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Дмитрий Маликов снялся вместе с Томасом Андерсом и пошутил про возраст. Они встретились на одном концерте в Казахстане и сделали общее фото. Российский артист признавался, что сожалеет о распаде группы Modern Talking, где когда-то выступал 61-летний исполнитель.