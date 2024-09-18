Жена Эльмана Пашаева заявила, что ей не дали поговорить с задержанным мужем. Об этом сообщает mk.ru.

18 сентября Пашаева доставили в суд Москвы, где ему изберут меру пресечения. Судья объявила процесс закрытым, на заседание не пустили даже жену адвоката. Женщина, не скрывая слез, заявила, что ей не дали поговорить с мужем. Как и журналисты, она осталась ждать исхода заседания снаружи.

«Мы после задержания только сейчас в первый раз увиделись. Надеюсь, дадут хотя бы пару минут, когда я ему вещи передам», — высказалась жена Пашаева.

Избранница адвоката дала понять, что уверена в исходе процесса. По ее мнению, адвоката арестуют.

Ранее десятки обманутых клиентов Эльмана Пашаева написали заявления на адвоката. Подробности читайте в этой новости.

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