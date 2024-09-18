43-летняя блогерша Елена Блиновская остается в СИЗО еще на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

18 сентября 2024 года состоялось заседание, во время которого суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Елена хотела, чтобы ее отпустили под домашний арест, но теперь, по решению суда, она останется в СИЗО еще на полгода.

Адвокат Блиновской заявила, что намерена подавать кассационную жалобу.

«Суд оставил в силе постановление Савеловского суда, которым мера пресечения продлена на шесть месяцев. Подадим кассационную жалобу и надеемся, что нас услышит второй кассационный суд», — высказалась представительница Елены.

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