Десятки обманутых клиентов Эльмана Пашаева написали заявления на адвоката. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, потерпевшие жаловались на адвоката, который взял гонорар, но не выполнил свою работу. По данному факту были проведены проверки, в ходе которых Эльман писал объяснительную. Пашаев отмечал, что работал по закону. Тогда сотрудники правоохранительных органов убрали обращения в архив. Но после задержания адвоката полицейские начали их заново изучать.

Напомним, что Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму, превышающую 45 млн.

Ранее сообщалось, что задержанного за мошенничество Эльмана Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката. Подробности читайте в этой новости.

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