Жена экс-мужа Началовой Алдонина поделилась архивными фото со свадьбы
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Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга опубликовала архивные свадебные фото. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.
Уточняется, что женщина поделилась архивными снимками свадьбы в Москве, отмечая девять лет совместной жизни.
«Девять лет», — подписала публикацию Ольга.
Напомним, супруги имеют двоих общих детей: семилетнего Артема и трехлетнюю Анжелику. Жена спортсмена признавалась в микроблоге, что она смогла быстро восстановиться после родов. Она не соблюдала строгих диет, однако много и активно двигалась каждый день, а также исключила «вредные» продукты из рациона. После похудения Алдонина продолжила занятия спортом.
У Алдонина также есть 17-летняя дочь Вера от певицы Юлии Началовой. Девушка живет с бабушкой и дедом по материнской линии, но регулярно проводит время с отцом и его новой семьей. Супруга Алдонина рассказывала, что Вера всегда желанный гость в их доме.
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