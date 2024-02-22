Жена экс-мужа Началовой Алдонина поделилась архивными фото со свадьбы

Уточняется, что женщина поделилась архивными снимками свадьбы в Москве, отмечая девять лет совместной жизни.

«Девять лет», — подписала публикацию Ольга.

Напомним, супруги имеют двоих общих детей: семилетнего Артема и трехлетнюю Анжелику. Жена спортсмена признавалась в микроблоге, что она смогла быстро восстановиться после родов. Она не соблюдала строгих диет, однако много и активно двигалась каждый день, а также исключила «вредные» продукты из рациона. После похудения Алдонина продолжила занятия спортом.

У Алдонина также есть 17-летняя дочь Вера от певицы Юлии Началовой. Девушка живет с бабушкой и дедом по материнской линии, но регулярно проводит время с отцом и его новой семьей. Супруга Алдонина рассказывала, что Вера всегда желанный гость в их доме.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала о бюджете предстоящего юбилея и подарке от супруга.

Также певица Анна Седокова подогрела слухи о расставании с баскетболистом Янисом Тиммой.