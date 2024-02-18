«Ну вот и все»: Анна Седокова намекнула на расставание с мужем

Певица Анна Седокова вновь подогрела слухи о расставании с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает boda.

Артистка опубликовала в соцсети фото с мужем и призналась, что он снова от нее уезжает, и она не знает, когда они в следующий раз встретятся. Более того, певица намекнула на расставание с возлюбленным, поскольку написала о будущем статусе их отношений.

«Ну вот и все. Он улетел. Жизнь — удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся…» — написала Анна Седокова.

Кроме того, певица отметила, что не будет тратить время на выяснение отношений с избранником. По мнению артистки, сейчас самое время для того, чтобы «работать и жить свои лучшие жизни», а разобраться со всем они могут потом.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев в Сети обсуждают возможное расставание Анны Седоковой с Янисом Тиммой. Пользователи Сети постоянно замечали, что супруги то сходятся, то расходятся.

Также известно, что до этого певица и баскетболист жили на два города. Анна Седокова часто прилетала к спортсмену в США, а Янис Тимма также боролся за отношения.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова рассказала о проблемах в браке с Янисом Тиммой.