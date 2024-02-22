«Надеюсь, не промахнется»: Буланова рассказала о подарке от мужа на юбилей

Певица Татьяна Буланова рассказала о бюджете грядущего юбилея и подарке от мужа. Об этом сообщает StarHit.

В марте 2024 года Татьяна отметит 55-летие. В честь этого события певица устроит торжество в Санкт-Петербурге в ресторане. Буланова пригласила на праздник самых близких людей, в их число вошли Анна Семенович, Светлана Лазарева и Сергей Рогожин.

Как выяснилось, организацией торжества занимается супруг Татьяны. Бизнесмен организовывал и их свадьбу. По мнению певицы, ее муж неплохо в этом разбирается.

«Бюджетом праздника занимается мой муж Валера, поэтому я об этом ничего не знаю. Это все на нем, как и наша свадьба. Получилось очень здорово. День рождения, надеюсь, будет не хуже», — высказалась знаменитость.

Татьяна отметила, что не знает, какой подарок приготовил ей супруг. По мнению Булановой, избранник сможет угадать ее желания.

«Он знает, что я люблю. Надеюсь, не промахнется», — резюмировала артистка.

По словам знаменитости, она не ощущает себя на свой возраст. Татьяна «настроена» на молодость и энергию, вот почему она чувствует себя хорошо.

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