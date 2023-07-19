Бывшего мужчину Анастасии Волочковой оставили в СИЗО еще на месяц после жестокого избиения жены

Басманный суд Москвы вынес постановление о продлении ареста Сергею Кузнецову – бывшему любовнику балерины Анастасии Волочковой. Он останется в СИЗО до 14 августа.

Об этом Пятому каналу сообщил осведомленный источник.

По информации собеседника, сторона обвиняемого обжаловала постановление.

Кузнецова обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В мае он избил 28-летнюю жену.

Женщина провела два дня в больнице. Супруг был рядом с ней и согласился сотрудничать со следствием. Причина избиения точно неизвестна – скандал произошел из-за ревности или на почве измены. Кузнецову грозит до 8 лет лишения свободы.

Волочкова была удивлена новости с избиением. Она утверждала, что с ней мужчина вел себя исключительно с хорошей стороны: Кузнецов ухаживал и никогда не проявлял агрессии. Балерина прямо заявляла, что носить ему сухари не намерена.