Жена Дмитрия Певцова задолжала за оплату воды почти 14 тысяч рублей. Ольга Дроздова не оплачивает счета с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в элитном пентхаусе Дмитрия Певцова за 3 миллиона долларов в Хамовниках могут отключить холодную воду. Жена актёра Ольга Дроздова не платит по счётчикам почти три года. Известно, что долг звездной пары составляет 13 415 рублей. Также они должны оплатить госпошлину в 500 рублей.

На данный момент звездная пара не комментировала новость о долгах.

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