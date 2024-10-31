Елена Блиновская заплатила Виктории Боне около 500 тысяч за раскрутку «Марафона желаний»

Предприниматель Елена Блиновская платила блогерам за раскрутку «Марафона желаний». Продвижение через медийных персон стоило минимум полмиллиона рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Блиновская заплатила блогеру Виктории Боне около 500 тыс. Сетевая знаменитость Надин Серовски взяла 800 тыс.

По словам экс-сотрудника Блиновской, в ее команде был менеджер по работе с блогерами. Он искал известных персон для продвижения марафона. С блогерами-юрлицами заключали договор – деньги шли через ИП, открытые на сотрудников, а не через ИП Блиновской.

В случае, когда сумма за размещение рекламных постов была небольшая, деньги переводили без договора. Зарплата тех, на кого оформлялись ИП, могла доходить до 4 млн.

Ранее сообщалось, что всю недвижимость Блиновской выставили на продажу для погашения долга. Сама же королева марафонов приходит в суд в одной и той же одежде.