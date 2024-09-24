«Я уже наигрался в жизни»: актер Дмитрий Певцов раскрыл, почему не снимался в кино семь лет

Звезда сериала «Бандитский Петербург» Дмитрий Певцов недавно объявил о возвращении в кино спустя семь лет перерыва. Актер сыграл одну из главных ролей в новом фильме «9 секунд». На пресс-конференции по случаю выхода картины артист раскрыл, почему несколько лет не снимался в кино, и высказался о современных фильмах. Об этом пишет StarHit.

Дмитрий Певцов признался, что разочаровался в современном кинематографе. Актер вынужден был взять перерыв в карьере, поскольку не хотел «тратить жизнь на ерунду» и на то, что люди «придут в зал смотреть и есть попкорн».

«Я семь лет не снимался, потому что не в чем! <…> Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино. А я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — заявил Дмитрий Певцов.

Артист отметил, что в последнее время многие проекты становятся похожими друг на друга идеей. Дмитрий Певцов подчеркнул, что это «либо советские герои, либо сюжеты, взятые из тех лет».

По мнению знаменитости, в России также не хватает детского и семейного кино. Актер считает, что большинство режиссеров снимают фильмы лишь ради заработка, а не с целью создания достойного проекта.

«У нас сейчас нет кино для детей. Куда можно пойти с детьми от 6 до 12 и старше? Потому что нельзя все начинать с вопроса: „На чем заработать бабла?“ Если не будет любви, то не будет ничего», — высказался артист.

Напомним, недавно в кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась премьера фильма «9 секунд», в котором снялся Дмитрий Певцов. Это лента о подвиге российского моряка Алдара Цыденжапова. Молодой мужчина спас от гибели не только своих сослуживцев, но и весь боевой корабль. В широкий прокат картина выйдет 26 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Певцов рассказал о своей первой любви.