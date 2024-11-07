Жена Чадова появилась на публике в прозрачной юбке спустя два месяца после родов

Пара посетила церемонию награждения премии ОК! Awards «Больше чем звезды».

Лейсан Галимова появилась на публике в кожаном удлиненном жакете, прозрачной юбке в длине макси и туфли на шпильке.

Алексей Чадов в 2021 году рассекретил свой роман с преподавателем по йоге и медитации. Актер рассказал, что уже несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, однако не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания.

В 2023-м влюбленные узаконили свои отношения, а в июне текущего года стало известно, что пара ждет ребенка. В сентябре супруги стали родителями – у них родилась дочь, которую назвали Айя.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Роман между коллегами завязался на съемочной площадке картины «Жара», а спустя три года они разошлись. Позднее артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын, которого они назвали Федором, но через год после рождения наследника пара развелась.

Ранее мы писали, что сын Игоря Верника перестал скрывать роман с 20-летней актрисой Полиной Денисовой.