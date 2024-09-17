43-летний актер Алексей Чадов стал отцом во второй раз. В браке с моделью Лейсан Галимовой у него родилась дочь.

О радостном событии Чадов рассказал в соцсетях. Он показал первое фото крохи.

Известно, что ребенку дали имя Айя.

Чадов женился на модели в 2023 году. Актер сделал предложение спустя год после совместного проживания. Свадьба прошла в семейном кругу.

Для Чадова это второй брак. Ранее он был женат на актрисе Агнии Дитковските. От этого союза у Чадова есть сын Федор – мальчику 10 лет. Актер расстался с Дитковските в 2015 году, но ради сына бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Ранее Чадов рассказывал о беременности избранницы. Он отмечал, что состояние жены «прекрасное» и беременность проходит без осложнений.