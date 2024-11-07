Сын Игоря Верника перестал скрывать роман: что известно о девушке актера

Сын Игоря Верника перестал скрывать роман с 20-летней актрисой Полиной Денисовой. Об этом сообщает Super.ru.

В Москве состоялась премия журнала «ОК!» «Больше, чем звезды», которую посетили Полина Гагарина, Ани Лорак, Никита Кологривый, Анна Пересильд и Григорий Верник. Примечательно, что сын Игоря Верника вышел в свет не один, а вместе с коллегой Полиной Денисовой. Весь вечер пара не скрывала романтических чувств, открыто флиртуя друг с другом.

20-летняя Полина стала известна благодаря роли в сериале «Папины дочки. Новые». На данный момент она не подтверждала роман с Верником.

Ранее Игорь Верник оценил работу сына в сериале «Игры» фразой «плакал от счастья». Подробности читайте в этой новости.

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