Жена бывшего мужа Бузовой снялась в купальнике спустя год после родов

На фото блогерша предстала перед зеркалом в ванной под открытым небом.

Модель в настоящий момент с семьей отдыхает на Мальдивах. Знаменитость признавалась, что в отпуске также продолжает следить за питанием и активно заниматься спортом.

Анастасия Костенко рассказала, что познакомилась с Дмитрием Тарасовым, когда училась в университете. По ее словам, она не разрушала брак футболиста с Ольгой Бузовой и не стремилась выйти замуж за известного спортсмена. Влюбленные узаконили свои отношения в 2018 году, у них четверо общих детей: шестилетняя Милана, пятилетняя Ева, трехлетний Алексей и годовалый Ярослав.

Незадолго до этого Анастасия Костенко намекнула на очередную беременность.

Также Анастасия Костенко рассказала о проблемах после рождения детей.