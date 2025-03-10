Жена бывшего мужа Бузовой снялась в купальнике спустя год после родов
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Жена бывшего футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продемонстрировала фигуру в купальнике через год после родов. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
На фото блогерша предстала перед зеркалом в ванной под открытым небом.
Модель в настоящий момент с семьей отдыхает на Мальдивах. Знаменитость признавалась, что в отпуске также продолжает следить за питанием и активно заниматься спортом.
Анастасия Костенко рассказала, что познакомилась с Дмитрием Тарасовым, когда училась в университете. По ее словам, она не разрушала брак футболиста с Ольгой Бузовой и не стремилась выйти замуж за известного спортсмена. Влюбленные узаконили свои отношения в 2018 году, у них четверо общих детей: шестилетняя Милана, пятилетняя Ева, трехлетний Алексей и годовалый Ярослав.
Незадолго до этого Анастасия Костенко намекнула на очередную беременность.
Также Анастасия Костенко рассказала о проблемах после рождения детей.