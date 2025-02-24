«Пятый не за горами»: Анастасия Костенко намекнула на очередную беременность

Костенко поздравила Тарасова с 23 февраля и намекнула на пятую беременность. Об этом сообщает StarHit.

Анастасия Костенко поздравила мужа Дмитрия Тарасова с Днем защитника Отечества. Она написала, что чувствует себя максимально комфортно в браке с супругом и намекнула на возможное скорое пополнение в семье.

«С тобой настолько надежно, что пятый не за горами. Дима, с праздником, любовь моя!» — заявила она.

Журналисты также нашли кадры с недавней фотосессии супругов — на ней видно, что Костенко прикрывает заметно округлившийся живот черной накидкой. При этом ее обнимает Тарасов. Сами они пока не выкладывали в свои соцсети кадры с этой фотосессии.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают четырех детей: двух дочек и двух сыновей.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова сфотографировалась в обнимку с Дмитрием Тарасовым.