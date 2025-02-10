«Больше всего эмоционально страдает женщина»: Анастасия Костенко рассказала о проблемах после рождения детей

Модель Анастасия Костенко, которая родила футболисту Дмитрию Тарасову четверых детей, опубликовала пост на тему беременности. Многодетная мама заявила, что в семьях, где происходит пополнение, между супругами чаще обостряются отношения.

Беременность, по словам блогера, вносит свои коррективы в жизнь пары. Например, женщина подвержена эмоциональному воздействую, а мужчины вынуждены думать, как зарабатывать больше денег.

«Больше всего эмоционально страдает женщина, мужчина же чувствует своим долгом зарабатывать больше, на нем немного другая ответственность», — написала Костенко.

Если в семье существуют проблемы, то беременность не решит их, а, наоборот, обострит. Никто из супругов не изменится в лучшую сторону после родов.

Ранее Костенко пришлось отвечать хейтерам, которые раскритиковали ее романтическое видео. Она сняла его с мужем в Дубае.