Жена Буйнова заявила, что засудит распространивших новости о болезни певца

Жена Александра Буйнова заявила, что засудит распространивших новости о болезни певца. Об этом сообщает Kp.ru.

26 ноября в СМИ появилась новость о паллиативном статусе Буйнова из-за рака последней стадии. Певец, его жена и представители опровергли подобные заявления и не намерены прощать журналистов за распространение ложной информации. Как утверждает источник, супруга Буйнова планирует решить вопрос в правовом поле.

«Его жена уточняет источники информации и думает судиться с теми, кто распространяет лживую информацию о здоровье Буйнова», — заявили инсайдеры.

Также источник пишет, что Буйнов активно снимается на ТВ, а его график расписан до новогодних праздников.

Ранее певец Александр Буйнов обратился к СМИ после новости о паллиативном статусе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни.