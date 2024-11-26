«Будьте здоровы!»: Буйнов вышел на связь после новости о неизлечимой болезни

Певец Александр Буйнов обратился к СМИ после новости о паллиативном статусе. Артист прокомментировал слухи о своем здоровье в соцсети.

26 ноября в СМИ появилась новость о неизлечимой болезни Буйнова и присвоении ему паллиативного статуса. Выйдя на связь, певец раскритиковал журналистов, распространяющих ложную информацию. Александр призвал сотрудников СМИ писать о его творческих планах и следить за соцсетями, где он выкладывает последние новости.

«Вот так проснешься утром дома, вернувшись ночью после выступления на очередном концерте, откроешь ленту — а там такое… Вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах. Ребята, прекращайте фигней заниматься. Будьте здоровы!» — высказался артист.

Буйнов считает, что журналисты будут приносить больше пользы, если начнут освещать его профессиональные успехи.

Ранее певец Александр Буйнов рассказал, что внук-кадет захотел стать модельером. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Александра Буйнова назвала «сволочами» распространяющих слухи о его болезни.