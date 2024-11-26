«В больнице»: Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни

Актриса Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни. В беседе с 360.ru народная артистка РСФСР заявила о госпитализации.

Знаменитость добавила, что чувствует себя хорошо, но пока находится не дома.

«Пока не дома. В больнице, но все нормально», — пояснила она.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что Ларисе Лужиной стало плохо после новостей о смерти ее коллеги Светланы Светличной. Telegram-канал Mash сообщил, что у актрисы заболело сердце.

Родственники отвезли ее в больницу. Именно по этой причине Лужина отсутствовала на прощании со Светличной.

Ранее мы писали о том, что певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус из-за рака. В ноябре мужчина был в стационаре московской больницы. Ему назначили необходимые лекарства на случай, если станет совсем плохо.

Звезде посоветовали пить много воды и придерживаться термической диеты.

Позже представители Буйнова вышли на связь и прокомментировали информацию о состоянии артиста.