Жена Боярского вышла на публику с новой прической: похудела и помолодела

Жена актера Михаила Боярского появилась на публике с новой прической. Поклонники отметили, что Лариса Луппиан стала выглядеть моложе с короткими рыжими волосами. Фото публикует «7Дней.ru».

Легендарный мушкетер редко выходит в свет, но в соцсетях появилось фото 75-летнего актера в окружении друзей и близких. Он позировал с супругой, сыном Сергеем и внучками. Пользователи Сети отметили, что Боярский почти не изменился, а вот его жена помолодела благодаря новой прическе.

Лариса предстала на снимке в элегантном наряде, который подчеркнул ее фигуру. Некоторые предположили, что женщина похудела. На ней был бордовый комплект, дополненный аксессуарами. Луппиан сделала яркий макияж и была с новой прической – короткими рыжими волосами.

СМИ пишут, что актриса в таком виде выходит на сцену в спектакле, в котором играет и сам Боярский.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская впервые вышла в свет с 6-летним сыном, которого скрывала. Актриса и ее муж Максим Матвеев очень хотели, чтобы сыновья увидели дедушку на сцене.

Также стало известно о том, что Михаил Боярский стал самым красивым советским актером по версии молодежи. К значимым достижениям артиста отнесли его роль в «Трех мушкетерах», усы и песню «Зеленоглазое такси».