Михаил Боярский стал самым красивым советским актером по версии молодежи

Народный артист России Михаил Боярский стал самым красивым советским артистом по версии молодого поколения. Об этом со ссылкой на данные опросов сообщила Газета.Ru.

Голосование было проведено агрегатором «Яндекс.Дзен». Согласно его результатам, Боярского считают привлекательным 23% опрошенных, а больше всего восторгов вызывает его знаменитая шляпа. Электорат отнес также к значимым достижениям и «изюминкам» актера его роль в «Трех мушкетерах», усы и песню «Зеленоглазое такси».

Следом за Боярским следуют Владимир Высоцкий, Олег Янковский и Вячеслав Тихонов. Они получили чуть меньше голосов — 11%, 8% и 7,9% соответственно.

Статус же самой красивой советской актрисы достался Ларисе Гузеевой — в ее пользу высказались 9,8% процентов опрошенных. На втором месте расположилась Светлана Светличная (8,7%), а замкнула тройку лидеров Алиса Фрейндлих (6,3%).

Сам Михаил Боярский в беседе в RTVI заявил, что ему нравится статус самой красивой советской звезды по версии молодежи. Но, по его словам, высоких похвал достойны абсолютно все актеры, даже не вошедшие в список.

Молодых же коллег по сцене Михаил Сергеевич, как мы недавно писали, напротив, активно критикует.