Елизавета Боярская впервые вышла в свет с 6-летним сыном, которого скрывала

Актриса Елизавета Боярская больше не скрывает младшего сына Григория, которого с его рождения не показывала на публике. Она вышла в свет вместе с ним и его старшим братом Андреем.

26 декабря звезда театра и кино Михаил Боярский отметил юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Свой день рождения он отмечал на работе, поэтому близкие решили прийти к нему на спектакль. Дочь Елизавета появилась на постановке не одна, а с детьми. Актриса и ее муж Максим Матвеев очень хотели, чтобы сыновья увидели дедушку на сцене.

Боярская призналась, что мальчикам очень понравилось, как выступал Михаил Сергеевич.

«Дети вчера впервые увидели дедушку на сцене родного театра Ленсовета! Мы счастливы», - рассказала Елизавета в Сети.

Отметим, что после спектакля Михаил Боярский пригласил всех свои родных и друзей на праздничный банкет. Юбилей он не хотел отмечать масштабно, а предпочел тихий вечер в кругу близких.

Ранее Михаил Боярский был признан самым красивым советским актером.