Жена Боярского рассказала о его самочувствии после сообщения об инфаркте

Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала о самочувствии певца после сообщений об инфаркте. По ее словам, инфаркта не было, но артист находится в больнице.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Журналисты дозвонились до жены Боярского и поинтересовались, как чувствует себя исполнитель. На это женщина ответила: «Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет».

Ранее сообщалось, что 27 ноября 73-летний Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом. При этом в больнице не подтвердили, что певец находится там. Говорилось, что его состояние удалось стабилизировать, артист переведен из реанимации в обычную палату.

Недавно стало известно, что музыкант вышел из бизнеса. Он объяснил, что передал дело жене умершего брата.