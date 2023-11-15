Михаил Боярский объяснил выход из бизнеса и рассказал, чем живет сейчас

Певец Михаил Боярский объяснил, почему избавился от бизнеса в России. Свою долю артист передал жене умершего брата Елене Косцовой и заявил, что для нее это будет финансовой поддержкой.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Боярский рассказал, что «это был бизнес братьев», который возглавлял Александр Боярский. Акционерами числились Николай и Михаил Боярские.

«Но после ухода из жизни моего старшего брата (Александра) мы решили передать все, что у нас имеется, его супруге – Елене Косцовой… Все это сделано по соображениям этическим: чтобы женщина, которая осталась без мужа имела какие-то средства для существования», - поделился исполнитель.

Также музыкант признался: он никогда не был бизнесменом и не участвовал в делах. Дивиденды от бизнеса, по словам Боярского, «были незначительными».

Артист рассказал в интервью изданию, что после коронавируса столкнулся с постковидным синдромом – проблемы начались после выхода из больницы.

У Боярского возникла депрессия. «Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии», - признался исполнитель.

На вопрос, чем певец занимается сейчас, ответил: «У меня есть театр, в котором я еще пока работаю, играю два спектакля».

О выходе Боярского из бизнеса читайте тут.