Жена Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы

Супруга перенесшего инфаркт актера Михаила Боярского Лариса Луппиан назвала дату его выписки из больницы. Ее слова приводит РЕН ТВ.

«Сегодня выписывают», - заявила Луппиан.

Жена Боярского также отметила, что его состояние стабильное, с ним «все хорошо».

Напомним, 73-летний Михаил Боярский перенес инфаркт и был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга в конце ноября. В ходе обследования диагноз «инфаркт» подтвердился, однако, он оказался необширным. На следующий день после госпитализации врачам удалось стабилизировать состояние артиста, вследствие чего он был переведен из реанимации в обычную палату.

Позднее сын Боярского Сергей расссказал, что его отец «идет на поправу». Он также подчеркнул, что медики пока запрещают актеру курить, несмотря на его сильное желание.