Перенесшему инфаркт Боярскому запретили курить

Сын актера и музыканта Михаила Боярского Сергей сообщил, что его отец до сих пор находится в больнице после перенесенного инфаркта. Об этом пишет «Фонтанка».

«Очень хочет курить - значит, идет на поправку», - заявил наследник артиста.

При этом Сергей Боярский уточнил, что врачи пока запрещают его отцу курить. Он добавил, что решение о сроках выписки артиста будет приниматься на следующей неделе.

Кроме того, Боярский-младший выразил слова благодарности всем, кто поддерживал его семью.

Ранее сын Михаила Боярского заявил, что состояние его отца улучшилось. Наследник отметил, что артист находится под наблюдением врачей, у него появился аппетит.

Народный артист РСФСР перенес инфаркт 28 ноября.