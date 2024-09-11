НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 сентября 2024, 09:55
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Попал в больницу с жалобами на боли в сердце: актер Борис Щербаков находится в реанимации

Mash: 74-летний актер Щербаков находится в реанимации кардиологического отделения.
Попал в больницу с жалобами на боли в сердце: актер Борис Щербаков находится в реанимации

© Starface.ru

Экстренная медицинская помощь потребовалась 74-летнему актеру Борису Щербакову. Он попал в больницу с нестабильной стенокардией. Сейчас звездный пациент находится в реанимации, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, артисту стало плохо накануне вечером. После этого Щербакова госпитализировали. В больнице ему сделали КТ, которое показало наличие признаков гиповентиляции. Она могла развиться из-за большого стажа курения.

Месяц назад Борису Васильевичу уже становилось плохо. Тогда он лежал в реанимации с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий. Артисту потребовалось провести неделю под присмотром врачей.

Ранее сообщалось о госпитализации 89-летнего актера Василия Ливанова. Он должен был пройти плановое обследование.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Борис Щербаков
актер
реанимация