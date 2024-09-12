«Выжила из ума»: Катя Лель требует 6,5 млн рублей от оскорбившего ее Отара Кушанашвили

Катя Лель обратилась в суд с жалобой на телеведущего Отара Кушанашвили. Певица заявила, что журналист оскорбил ее резкими высказываниями. Из-за этого артистка требует выплатить ей 6,5 млн рублей.

В декабре прошлого года в очередном выпуске своего шоу Кушанашвили прокомментировал резко возросшую популярность хита Кати «Мой Мармеладный». При этом телеведущий сказал, что Лель «выжила из ума» и «спятила», а успех песни — это просто случайность, считает Отар.

Исполнительницу возмутили эти слова, и она решила в марте обратиться в суд. Но в июне у журналиста выявили рак, однако и это не сподвигло артистку отозвать иск.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, звезда требует от больного раком телеведущего почти 6,5 млн рублей, из которых 6 млн рублей — моральная компенсация, а 477 тыс. рублей — судебные издержки.

Напомним, Катя Лель неоднократно заявляла о своей связи с космосом и, в частности, с инопланетянами. Кушанашвили сомневается, что артистка может общаться с пришельцами и поднял ее на смех после таких заявлений.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» заявил, что тяжелая болезнь не спасет Отара Кушанашвили от суда.