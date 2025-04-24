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Опубликовано 24 апреля 2025, 13:14
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Жена Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

Жена Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

© Starface.ru

Жена актера Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов. Лейсан Галимова поделилась новыми снимками в соцсети.

Осенью 2024 года супруга Чадова родила дочь. Спустя полгода после родов Галимова успела восстановиться и прийти в прежнюю форму. На данный момент супруги отдыхают в Дубае, и жена актера не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.

Алексей вместе с женой отправился на рыбалку и запечатлел памятные моменты. На одном из снимков он сидит вместе с Галимовой в надувной лодке. Для активного отдыха Лейсан выбрала черный купальник с разрезами на животе.

Жена Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Какая красивая супруга. Словил русалку», — восхитились снимком подписчики.

Напомним, о свадьбе Алексея Чадова стало известно в декабре 2023 года.

Ранее актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Заворотнюк посетила косметолога и показала результат преображения.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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