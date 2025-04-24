Жена Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

Жена актера Алексея Чадова показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов. Лейсан Галимова поделилась новыми снимками в соцсети.

Осенью 2024 года супруга Чадова родила дочь. Спустя полгода после родов Галимова успела восстановиться и прийти в прежнюю форму. На данный момент супруги отдыхают в Дубае, и жена актера не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике.

Алексей вместе с женой отправился на рыбалку и запечатлел памятные моменты. На одном из снимков он сидит вместе с Галимовой в надувной лодке. Для активного отдыха Лейсан выбрала черный купальник с разрезами на животе.