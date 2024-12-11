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Опубликовано 11 декабря 2024, 11:56
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43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах

43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах

© Starface.ru

43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах. Артист поделился кадрами в соцсети.

10 декабря жена Алексея отметила 36-летие. В честь этого события актер написал трогательный пост, сопроводив его кадрами из семейного путешествия. На одном из снимков Алексей и Лейсан запечатлены на пляже в купальниках. Супруги нежно обнялись и смотрели друг другу в глаза.

«Будь счастлива, любимая! С днем рождения», — написал актер.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию Чадова. Они отметили, что Алексей и Лейсан — красивая пара.

43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Какие красивые! Пусть счастье будет бесконечным, любимый муж всегда оберегает, а дочка растет здоровой и счастливой», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Алексей Чадов вышел в свет с женой после рождения ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 53-летняя певица Анна Нетребко пришла на гала-ужин в образе невесты и с мужчиной.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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