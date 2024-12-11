43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах
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43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах. Артист поделился кадрами в соцсети.
10 декабря жена Алексея отметила 36-летие. В честь этого события актер написал трогательный пост, сопроводив его кадрами из семейного путешествия. На одном из снимков Алексей и Лейсан запечатлены на пляже в купальниках. Супруги нежно обнялись и смотрели друг другу в глаза.
«Будь счастлива, любимая! С днем рождения», — написал актер.
К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию Чадова. Они отметили, что Алексей и Лейсан — красивая пара.
«Какие красивые! Пусть счастье будет бесконечным, любимый муж всегда оберегает, а дочка растет здоровой и счастливой», — написали пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что Алексей Чадов вышел в свет с женой после рождения ребенка. Подробности читайте в этой новости.
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