43-летний актер Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах. Артист поделился кадрами в соцсети.

10 декабря жена Алексея отметила 36-летие. В честь этого события актер написал трогательный пост, сопроводив его кадрами из семейного путешествия. На одном из снимков Алексей и Лейсан запечатлены на пляже в купальниках. Супруги нежно обнялись и смотрели друг другу в глаза.

«Будь счастлива, любимая! С днем рождения», — написал актер.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию Чадова. Они отметили, что Алексей и Лейсан — красивая пара.