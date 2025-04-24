«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк посетила косметолога и показала результат преображения

Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов. Блогерша рассказала о походе к косметологу в соцсети.

В начале апреля 2025 года Анна впервые стала мамой, родив сына по имени Марсель. После родов знаменитость начала активно восстанавливать фигуру и улучшать состояние кожи. И первым делом она отправилась к косметологу на омолаживающие процедуры.

В личном блоге Анна показала кадры из кабинета косметолога с повязкой на шее. По словам блогерши, она довольна результатом.