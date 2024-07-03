Жена Александра Панкратова-Черного отреагировала на слухи о его госпитализации

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного прокомментировала слухи о его госпитализации. Об этом сообщает 360.ru.

Жена актера не подтвердила информацию о том, что два дня находился в столичном госпитале.

«Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича все абсолютно нормально», — высказалась женщина.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Александр Панкратов-Черный оказался в реанимации, потеряв сознание на жаре. У знаменитости якобы зафиксировали поражение сосудов мозга и скопление в нем жидкости.

Стоит отметить, что в феврале текущего года Панкратов-Черный был госпитализирован с переломами пяти ребер. Тогда же во время обследования у него выявили доброкачественную опухоль в печени.

Также Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии.