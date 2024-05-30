Жена Александра Михайлова рассказала о его самочувствии после госпитализации

Народному артисту РСФСР Александру Михайлову, которого ранее экстренно госпитализировали в Чите, потребовалась помощь медиков на фоне ухудшения состояния из-за усталости. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его жену и директора Оксану Михайлову.

Как рассказала женщина, в настоящий момент знаменитость чувствует себя хорошо.

«Уже все хорошо. (Будет выходить) на красную дорожку, открывать фестиваль», — поделилась Михайлова.

Женщина предположила, что причиной плохого состояния 79-летнего актера стали «усталость и недолеченная пневмония».

Накануне Александра Михайлова забрали на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1 в Чите с подозрением на пневмонию.

Артист играл в Государственном академическом Малом театре, принимал участие в съемках фильмов «Мужики», «Любовь и голуби», «Змеелов» и так далее. За его плечами более 75 ролей в кино и около 50 в театре. В 1992 году Михайлов удостоен звания народного артиста России.

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