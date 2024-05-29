Звезду фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова госпитализировали в Чите

29 мая народного артиста РФ Александра Михайлова госпитализировали в 1-ю городскую больницу Читы с повышенной температурой и подозрением на пневмонию. Информацию подтвердила министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина.

Как сообщает «Чита.ру», 79-летний артист приехал в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля.

Водитель звезды рассказал, что Михайлов очень устал, поскольку летел в Читу из Владивостока. Он не спал несколько суток, поэтому артисту нужно восстановиться.

Источник издания сообщает, что у Александра поднялась температура до 39 градусов, есть подозрение на пневмонию. Врачи взяли у него анализы и позднее расскажут, что случилось.

Александр Михайлов — актер театра и кино, кинорежиссер, педагог. Известен российскому зрителю по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики», «Карнавал».

Ранее Александр Михайлов поддержал молодого коллегу Никиту Кологривого, раскритиковавшего актеров без образования. Преподаватель ВГИКа считает, что без окончания театрального ВУЗа невозможно стать звездой.