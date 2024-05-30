Пелагея проиграла суд бывшему мужу Ивану Телегину

Российская певица Пелагея проиграла в судебном споре с бывшим супругом Иваном Телегиным касательно размера алиментов на свою дочь. Об этом сообщает портал Сиб.фм.

Экс-муж смог успешно оспорить установленную сумму алиментов на ребенка. Новое судебное решение разместили на сайте Московского городского суда, отменяя предыдущее и устанавливая новую сумму до 28 мая 2024 года.

Детали изменений в настоящий момент неизвестны.

Напомним, Иван Телегин является профессиональным хоккеистом, нападающим клуба «Авангард» и игроком сборной России. Он и Пелагея расстались в 2020 году. При этом судебный процесс после развода продолжается до настоящего времени. Спортсмен не согласен с большим объемом алиментов на содержание общей дочери.

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