Жена Александра Малинина после развода приняла решение о пластической операции

Бывшая жена певца Александра Малинина Ольга Зарубина, которая ранее заявила о возможном воссоединении спустя 20 лет, заговорила о пластической операции. Интересную тему артистку подняла в соцсетях.

«Девочки, а вы бы согласились на пластическую операцию ради мужчины?» - спросила Зарубина у подписчиков.

Певица, в свою очередь, занимает в этом вопросе однозначную позицию – ради мужчины идти на хирургическое преображение не нужно.

Поклонники поддержали артистку. Многие написали в комментариях, что пластическую операцию имеет смысл делать «только ради себя». По их мнению, «переделка – это не любовь».

Некоторые отметили, что Зарубина в свои 64 года выглядит, как «вечная девчонка».

Ранее рыжеволосую Зарубину застали в объятиях певца Михаила Муромова.