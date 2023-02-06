Жена Александра Малинина после развода приняла решение о пластической операции
64-летняя певица Ольга Зарубина заговорила о пластической операции «ради мужчины».
Фото: Freepik.com
Бывшая жена певца Александра Малинина Ольга Зарубина, которая ранее заявила о возможном воссоединении спустя 20 лет, заговорила о пластической операции. Интересную тему артистку подняла в соцсетях.
«Девочки, а вы бы согласились на пластическую операцию ради мужчины?» - спросила Зарубина у подписчиков.
Певица, в свою очередь, занимает в этом вопросе однозначную позицию – ради мужчины идти на хирургическое преображение не нужно.
Поклонники поддержали артистку. Многие написали в комментариях, что пластическую операцию имеет смысл делать «только ради себя». По их мнению, «переделка – это не любовь».
Некоторые отметили, что Зарубина в свои 64 года выглядит, как «вечная девчонка».
Ранее рыжеволосую Зарубину застали в объятиях певца Михаила Муромова.