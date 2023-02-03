Скрывала роман: рыжеволосую жену Александра Малинина застали в объятиях другого мужчины

Вторая жена певца Александра Малинина Ольга Зарубина в свои 64 года выглядит стройной и пользуется вниманием мужчин. Недавно артистку поймали в крепких объятиях коллеги – Михаила Муромова.

Артисты станцевали медленный танец. Зарубина прижималась к груди 72-летнего певца.

Поклонники предположили, что между ними любовь, а Зарубина скрывала роман.

Ранее звезда 90-х заявила, что простила бывшего мужа Александра Малинина, который бросил ее с девятимесячным ребенком. Их брак продлился два года, но нанес артистке травму на всю жизнь. Будучи с Малининым, Зарубина сделала аборт, потому что певец не хотел детей.

Сейчас Малинин счастлив в союзе с гинекологом Эммой. Они проживают за границей, много путешествуют и ни в чем себе не отказывают.