Скрывала роман: рыжеволосую жену Александра Малинина застали в объятиях другого мужчины
Фотографы поймали 64-летнюю певицу Ольгу Зарубину в объятиях Михаила Муромова.
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Вторая жена певца Александра Малинина Ольга Зарубина в свои 64 года выглядит стройной и пользуется вниманием мужчин. Недавно артистку поймали в крепких объятиях коллеги – Михаила Муромова.
Артисты станцевали медленный танец. Зарубина прижималась к груди 72-летнего певца.
Поклонники предположили, что между ними любовь, а Зарубина скрывала роман.
Ранее звезда 90-х заявила, что простила бывшего мужа Александра Малинина, который бросил ее с девятимесячным ребенком. Их брак продлился два года, но нанес артистке травму на всю жизнь. Будучи с Малининым, Зарубина сделала аборт, потому что певец не хотел детей.
Сейчас Малинин счастлив в союзе с гинекологом Эммой. Они проживают за границей, много путешествуют и ни в чем себе не отказывают.